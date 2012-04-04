(重温稿)〔路透调查〕台湾3月CPI年增率料升至1.29%,后续料有更多燃料涨价

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 公布项目:台湾3月消费者物价指数(CPI)年增率
* 公布时间:4月5日(周四)0800GMT
路透预估(年变动率%)
预估中值 预估区间 2月 1月 调查家数
+1.29 +0.94 至 +1.95 +0.25 +2.37 12
观察重点:
--台湾2月通货膨胀率大跌后,3月料将上扬,2月下跌主要是由于农历春节落点与上年度相比差异,所造成的扭曲影响.
--台湾通膨率以亚洲水准而言尚属温和,主要是由于政府对重要商品的价格控制所致,但通货膨胀在台湾是敏感议题,且受到当局密切注意.
--台湾当局2月将2012年CPI年成长率预估调高至1.46%,指因能源成本较高,目前也有迹象显示,通膨议题已取代经济成长疑虑,成为关注焦点.
--台湾中央银行在3月22日季度政策会议上表示,央行的政策考量第一优先在于能源价格上涨的通膨风险.央行3月维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,预料央行今年将继续维持利率不变,但若通膨出现急剧上升,可能促使央行最快在9月会议升息.
--台湾当局4月2日放松油价控制,允许油价调涨,平均涨幅10.7%,可能使2012年CPI年增率提高约0.37个百分点.政府亦在规画电费及天然气涨价,未来几个月可能进一步推高CPI.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI