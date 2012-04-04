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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:24 BJT

(重温稿)〔路透调查〕台湾3月CPI年增率料升至1.29%,后续料有更多燃料涨价

* 公布项目:台湾3月消费者物价指数(CPI)年增率

* 公布时间:4月5日(周四)0800GMT

路透预估(年变动率%)

预估中值 预估区间 2月 1月 调查家数

+1.29 +0.94 至 +1.95 +0.25 +2.37 12

观察重点:

--台湾2月通货膨胀率大跌后,3月料将上扬,2月下跌主要是由于农历春节落点与上年度相比差异,所造成的扭曲影响.

--台湾通膨率以亚洲水准而言尚属温和,主要是由于政府对重要商品的价格控制所致,但通货膨胀在台湾是敏感议题,且受到当局密切注意.

--台湾当局2月将2012年CPI年成长率预估调高至1.46%,指因能源成本较高,目前也有迹象显示,通膨议题已取代经济成长疑虑,成为关注焦点.

--台湾中央银行在3月22日季度政策会议上表示,央行的政策考量第一优先在于能源价格上涨的通膨风险.央行3月维持利率不变,重贴现率维持在1.875%,预料央行今年将继续维持利率不变,但若通膨出现急剧上升,可能促使央行最快在9月会议升息.

--台湾当局4月2日放松油价控制,允许油价调涨,平均涨幅10.7%,可能使2012年CPI年增率提高约0.37个百分点.政府亦在规画电费及天然气涨价,未来几个月可能进一步推高CPI.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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