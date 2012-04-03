〔台湾经济〕主计处指油电价调升不致让CPI破2%,但仍需观察转嫁效应

路透台北4月3日电---台湾主计总处周二称,若电价自6月起调升10%,则今年油电价格上扬合计将让2012年居民消费价格指数(CPI)年增率提高约0.48个百分点,全年CPI年增率可望控制在2%以内.但这只是最简单的假设.

主计总处综合统计科长王淑娟对路透称,日前油价调升10.7%,对CPI的影响约0.357个百分点,惟因调涨时点在4月,因此对今年CPI年增率的影响实际为0.27个百分点.若电价也调升10%,对CPI的影响约0.356个百分点,但若调涨时点落在6月,对今年CPI年增率的影响则为0.21个百分点.

王淑娟指出,主计处于今年2月将CPI年成长率调高为1.46%,再加上油电价调整的贡献,则全年CPI年增率可望控制在2%以内."不过这只是最简单的假设."

"我们已经考虑了部分对消费端的间接影响,但交互影响的最终结果,还要进一步评估."她说.

元富投顾分析师许芷雁也强调,相较于油价调整只对运输等价格的影响,电价与天然气调涨对物价产生的转嫁效应则更为明显.

"电价调后,餐饮等的价格应该都会跟着动.但也要看当时景气的状况,像2008年受金融海啸冲击,反而跌价."她说.

台湾经济部于1日宣布油价调涨方案,各项油品零售价将扬升7-12%不等.调整后,指标的95汽油一次上涨3.1台币至35.5元,涨幅为10%.[ID:nST0447636]

在油价调升后,市场已预期,电价调升方案很快就会端上台面.行政院长陈冲今日表示,电价调涨的方案会在正式启动前一个月对外公告.

台湾主计处最新预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.(完)