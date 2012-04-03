〔台湾经济〕主计处指油电价调升不致让CPI破2%,但仍需观察转嫁效应

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透台北4月3日电---台湾主计总处周二称,若电价自6月起调升10%,则今年油电价格上扬合计将让2012年居民消费价格指数(CPI)年增率提高约0.48个百分点,全年CPI年增率可望控制在2%以内.但这只是最简单的假设.
主计总处综合统计科长王淑娟对路透称,日前油价调升10.7%,对CPI的影响约0.357个百分点,惟因调涨时点在4月,因此对今年CPI年增率的影响实际为0.27个百分点.若电价也调升10%,对CPI的影响约0.356个百分点,但若调涨时点落在6月,对今年CPI年增率的影响则为0.21个百分点.
王淑娟指出,主计处于今年2月将CPI年成长率调高为1.46%,再加上油电价调整的贡献,则全年CPI年增率可望控制在2%以内."不过这只是最简单的假设."
"我们已经考虑了部分对消费端的间接影响,但交互影响的最终结果,还要进一步评估."她说.
元富投顾分析师许芷雁也强调,相较于油价调整只对运输等价格的影响,电价与天然气调涨对物价产生的转嫁效应则更为明显.
"电价调后,餐饮等的价格应该都会跟着动.但也要看当时景气的状况,像2008年受金融海啸冲击,反而跌价."她说.
台湾经济部于1日宣布油价调涨方案,各项油品零售价将扬升7-12%不等.调整后,指标的95汽油一次上涨3.1台币至35.5元,涨幅为10%.[ID:nST0447636]
在油价调升后,市场已预期,电价调升方案很快就会端上台面.行政院长陈冲今日表示,电价调涨的方案会在正式启动前一个月对外公告.
台湾主计处最新预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.(完)
--记者 董永年;审校 屈桂娟
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去