〔表格〕外资在韩国股市买超2,522亿韩元

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透首尔4月3日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,522亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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4月 3日 252.2 -70.8 -392.4
4月 2日 -17.7 104.5 -6.3
3月30日 22.1 81.1 -1.0
3月29日 37.4 27.0 90.5
3月28日 -62.2 58.1 9.0
3月27日 344.6 -115.2 -211.6
3月26日 -45.1 -289.1 305.9
3月23日 48.1 4.2 103.7
3月22日 -49.9 -110.3 97.7
3月21日 -150.9 -218.0 341.7
3月20日 12.4 -33.5 176.4
3月19日 34.5 -63.3 83.0
3月16日 -1.7 -149.9 151.8
3月15日 169.0 -249.9 77.5
3月14日 535.9 41.3 -479.2
3月13日 120.5 82.6 -313.1
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本月以来 234.4 33.7 -398.7
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今年以来 11,319.2 -3,371.3 -5,904.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去