〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率连续三日收升,关注央行抑通膨举措

路透台北4月3日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周二微幅收升,在油电价调涨,引发市场揣测央行抑制通膨举措下,延续前两日升势;不过,银行业仍见承接买盘,令空手观望,殖利率弹幅亦因而受限.

交易商指出,央行选在昨日油价机制甫调整的时间点,拉升隔夜拆款利率,市场对于央行后续会否进一步收紧资金多所揣测,令空方对于布局101/1R有所期待;此外,101/1现券昨日升破标售利率1.00%后,今日进一步弹升至12月26日交易首日以来高点,意谓着持券者全数泡水亏损下,或也可能冲击这期增额券的竞标意愿.

"现在的题材是央行在拉隔拆利率,影响五年期比较大,"一金控银行交易人士称."要观察央行是管量还是管价,目前看是只管价,若两个都管就很严重了."

台湾银行间短期利率周二稳于既有区间.央行今日维持隔夜拆款代收利率于0.41%,但上日隔拆加权平均利率来到逾三年高位,市场紧密观察假期后央行是否加速引导短率扬升.[ID:nST0448328]

央行上日连续第二周调高隔夜拆款代收利率,且幅度拉高至1.5个基点.市场普遍解读,在油电双涨时程表敲定之际,严控通膨成央行今年工作的重中之重.

台湾股市周二收低1.3%,加权股价指数.TWII下跌102.05点至7,760.85点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO +0.23 1.0211 1.0170-1.0247* 291.5

5 101/1A01101=TWO +0.75 1.0225 1.0175-1.0235 12.5

10 101/5A01105=TWO -0.35 1.2780 1.2756-1.2810 21.0

注:代表该期券交易以来最高.

另一证券商交易人士指出,殖利率自年初以来持续呈现谷底爬升,若此态势不变,不排除再进一步引发停损卖压,并压抑101/1R竞标意愿,而即使是筹码集中度较高的10年券101/5再往下带的空间都已受限.

他预估短线五年券101/1R将在1.00-1.03%之间盘整.不过,中长线而言,物价问题令市场担心央行会否祭出紧缩政策,市场气氛确有转空的迹象,一旦寿险及邮汇局这些终端买盘的需求也都来到满足点时,殖利率便可能向上修正.

前述银行业交易人士亦认为,央行动作确须紧盯,影响较直接的五年券浮现一股"殖利率下来要卖,不是上去要买"的气氛;但以目前资金面仍属宽松下,五年券上档在1.05-1.10%料便是颇具吸引力的买点.

"不敢说殖利率会一直上,但气氛会一直持续,直到可能接近20年券出来后,"他称.

20年期101/2R增额发行公债将在4月24日标售,金额400亿台币,本周五将开始发行前交易(when-issued).

台湾金融市场周三将因清明节休市,周四则将公布3月消费者物价指数(CPI),路透调查显示平均预估为1.29%;预期4月在反应油价因素后,对台债交投会更具指引力.

美国公债价格周一上升,认为周五抛售公债过度的基金经理买入提振公债,且鉴于数据显示美国经济仍温和复苏,投资人对公债收益率(殖利率)会大幅攀升的担忧可能被夸大.指标10年期美债US10YT=RR收升5/32,收益率从周五尾盘的2.21%下跌至2.20%.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.7085

10 101/5 A01105=TWO 1.2780

5 101/1 A01101=TWO 1.0225

2 101/3 A01103=TWO 0.8450 (完)