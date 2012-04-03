〔台湾汇市〕台币兑美元续创一个月高位,外资汇入但追价意愿有限

金属期市：伦铜持稳于6,000美元关口上方，但供应忧虑仍然存在
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
路透台北4月3日电---台币兑美元TWD=TP周二收升2.6分,续创一个月来高位.美国制造业数据表现良好,激励非美货币走扬,外资汇入、外商抛汇力道偏强,不过受到证所税及油价调涨阴霾连累,台股走势不振,场上追价意愿不足.
汇银人士表示,台股今日开高走低,外商将美元卖单越挂越高,进口商逢低也持续买进美元,令台币涨幅受限.虽从收盘价及盘中高位来看,台币有往升值逐步靠拢的迹象,但在缺乏更多利多因素带动下,量能未见明显放大,如要突破区间仍有难度.
"台股跌重,大家想说手上还是不要太空(美元),"一位本地银行交易人士称.
台湾金融市场明日因清明假期休市一天,国际市场中,欧洲央行(ECB)将公布利率决策,此前有官员暗示应适时解除非常规的宽松举措,以舒缓蠢蠢欲动的通货膨胀压力;交易商则表示,欧洲经济情势仍不明朗,预估利率料按兵不动,市场将焦点集中在会后声明之上.
他们预估,台币短线交投先看29.40-29.55元间.
台币今日收在29.480元,前次盘中与收盘高位均出现在3月2日,分别报29.350以及29.461元.
台湾股市周二收盘下跌1.30%,至7,760.85点;外资及陆资买超58.40亿台币,结束连续两日卖超,上交易日为卖超23.20亿.[ID:nST0448462]
印度卢比INR=IN和韩元KRW=周二带领亚洲货币上涨,受美国和中国强劲的制造业数据激励触及两周高点,然而对于全球成长的审慎情绪挥之不去,限制了涨势.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.480 29.506 29.360-29.510 29.510 5.58 5.25
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.452 29.485 29.440-29.470 29.440 2.65 2.20
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.020
美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.195/-0.160
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--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去
路透首尔2月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超285亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月15日 -28.5 160.0 -176.3 ^2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3 313.6 -247.3 2 月 9日 54.5 -127.8 22.1 2 月 8日 -242.6