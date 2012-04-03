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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 17:18 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元续创一个月高位,外资汇入但追价意愿有限

路透台北4月3日电---台币兑美元TWD=TP周二收升2.6分,续创一个月来高位.美国制造业数据表现良好,激励非美货币走扬,外资汇入、外商抛汇力道偏强,不过受到证所税及油价调涨阴霾连累,台股走势不振,场上追价意愿不足.

汇银人士表示,台股今日开高走低,外商将美元卖单越挂越高,进口商逢低也持续买进美元,令台币涨幅受限.虽从收盘价及盘中高位来看,台币有往升值逐步靠拢的迹象,但在缺乏更多利多因素带动下,量能未见明显放大,如要突破区间仍有难度.

"台股跌重,大家想说手上还是不要太空(美元),"一位本地银行交易人士称.

台湾金融市场明日因清明假期休市一天,国际市场中,欧洲央行(ECB)将公布利率决策,此前有官员暗示应适时解除非常规的宽松举措,以舒缓蠢蠢欲动的通货膨胀压力;交易商则表示,欧洲经济情势仍不明朗,预估利率料按兵不动,市场将焦点集中在会后声明之上.

他们预估,台币短线交投先看29.40-29.55元间.

台币今日收在29.480元,前次盘中与收盘高位均出现在3月2日,分别报29.350以及29.461元.

台湾股市周二收盘下跌1.30%,至7,760.85点;外资及陆资买超58.40亿台币,结束连续两日卖超,上交易日为卖超23.20亿.[ID:nST0448462]

印度卢比INR=IN和韩元KRW=周二带领亚洲货币上涨,受美国和中国强劲的制造业数据激励触及两周高点,然而对于全球成长的审慎情绪挥之不去,限制了涨势.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.480 29.506 29.360-29.510 29.510 5.58 5.25

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.452 29.485 29.440-29.470 29.440 2.65 2.20

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.020

美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.195/-0.160

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--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟

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