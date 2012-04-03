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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 16:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及3月13日以来最高收位,公债价格上扬

路透首尔4月3日电---韩国韩元兑美元KRW=周二创下3月13日以来最高收位,美国3月制造业数据较预期强劲提振了投资人对较高风险资产的胃纳.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,121.8韩元,高于周一国内收盘价1,127.9,且为连续第三日上涨.韩元/美元3月13日在国内市场收报1,121.5韩元.

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