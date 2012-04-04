〔台湾货币市场〕4月5日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月5日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,342亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆1,996.6亿台币:
04/06 3,705.50亿
04/07 2,124.00亿
04/08 1,940.00亿
04/09 1,205.00亿
04/10 555.00亿
04/11 4,826.50亿
04/12 1,645.50亿
04/13 5,089.80亿
04/14 1,961.00亿
04/15 2,359.00亿
04/16 608.60亿
04/17 2,548.00亿
*04/18 3,104.00亿 (2,760+344)
04/19 470.50亿
04/20 1,217.00亿
04/21 782.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 27.00亿
04/25 584.50亿
04/26 334.00亿
04/27 285.00亿
04/28 159.00亿
04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 3,946.20亿
*05/03 693.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期520亿台币:
04/06 财100-4 270.00亿*
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--4/09:央行发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币,4月6日标售.
--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额为400亿台币,4月10日标售.
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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