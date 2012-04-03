〔背景资料〕台湾央行3月提存期存单发行净减785.3亿台币

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透台北4月3日电---台湾央行3月提存期存单发行余额较上期净减785.3亿台币,余额来到6兆8,888.6亿台币.
以下为2010年起台湾银行体系每提存期最后营业日的央行存单发行余额一览(单位:亿台币):
日期 发行余额 较上期增减
2012年4月3日 68,888.60 -785.30
3月3日 69,673.90 +2,954.35
2月3日 66,719.55 -413.10
1月3日 67,132.65 -283.70
2011年12月2日 67,416.35 +213.95
11月3日 67,202.40 +1,802.10
10月3日 65,400.30 -1,526.30
9月2日 66,926.60 -1,108.10
8月3日 68,034.70 +722.60
7月1日 67,312.10 +395.10
6月3日 66,917.00 -1,239.00
5月3日 68,156.00 +2,031.00
4月1日 66,125.00 -924.50
3月3日 67,049.50 +2,055.30
2月1日 64,994.20 -1,361.50
1月3日 66,355.70 +668.50
2010年12月3日 65,687.20 -363.30
11月3日 66,050.50 +1,752.40
10月1日 64,298.10 +20.40
9月3日 64,277.70 +860.80
8月3日 63,416.90 +571.30
7月2日 62,845.60 +477.00
6月3日 62,368.60 +1,433.45
5月3日 60,935.15 -520.70
4月2日 61,455.85 +2,295.30
3月3日 59,160.55 +889.20
2月3日 58,271.35 -1,013.50
注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)
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--记者 张雅菁;审校 屈桂娟
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去