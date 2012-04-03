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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 16:59 BJT

〔新兴汇市〕印度卢比和韩元触及两周高点,但投资人审慎心态犹存

路透新加坡4月3日电---印度卢比和韩元周二带领亚洲货币上涨,受美国和中国强劲的制造业数据激励触及两周高点,然而对于全球成长的审慎情绪挥之不去,限制了涨势.

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