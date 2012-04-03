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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 18:12 BJT

〔东南亚股市〕大多数上涨,印尼及马来西亚股市均收在记录高位

路透曼谷4月3日电---东南亚股市周二大多数收高,印尼和马来西亚股市均收在历史高位.美国经济复苏有更进一步的迹象,提振了东南亚股市的人气.

印尼股市.JKSE上涨1.2%,至记录高位4,215.44点,PT Bank Danamon Indonesia Tbk(BDMN.JK)大涨39%领涨大盘,该股也是印尼股市交易最活络的个股.

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