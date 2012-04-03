〔博鳌论坛〕两岸企业界力促加速双方货币、金融交流

金属期市：伦铜持稳于6,000美元关口上方，但供应忧虑仍然存在
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
路透博鳌4月3日电---来自两岸的数十位企业家周二在海南博鳌论坛中,力促双方政府应加速货币及金融业的交流,这其中包括了双方央行的资讯往来互通,建立货币清算机制以及开放金融业准入条件,共创互利双赢.
在货币清算机制方面,前任中国人行(央行)货币政策委员李稻葵认为,两岸建立货币清算机制这个大方向是没有问题的.目前只要有结算银行起带头作用,并且政策上也安排人民币回流机制,让人民币可以回流中国或是去香港购买人民币计价的商品,提高收益率.
"两岸之间的投资贸易交往很多,在台湾开放人民币业务完全是可行的,"李稻葵说.
此外,他也表示,由于两岸经贸关系日益加强,带来两岸经济同步化的情况,例如过去十年,中国大陆增长和台湾的相关度达60%以上,更超越美国.他也认为,在金融风暴发生后,两岸经济体面临的风险也相当类似,因此他认为两岸的经济面临的问题,越来越像同一货币区面临的经济问题.
因此他认为,两岸货币政策机关应该经常谈一谈各自货币政策的方向,重大关切的问题,甚至在欧美国家纷纷推出量化宽松的货币政策时,一致对外.
"美英都采行量化宽松,大家搞一点资本管制应该也可以理直气壮的,"他说.
而台湾金融总会理事长许嘉栋则认为,两岸互动应强调互利双赢,经过合作将饼做大.他也说,货币清算机制的建立不只对台湾金融业能够扩大商机,中国大陆方面也有好处.
"一旦直接清算,两岸往来的贸易投资金额都很大,这些交易马上用人民币进行结算清算,人民币的离岸业务也可以一下扩大很多,"许嘉栋说.
他也说,两岸的金融可以合作方面还很多,台湾和大陆因民族性一样,面临的问题也都类似,经验可以交流.例如目前中国中小企业借不到钱,但台湾的经验是若经过融资辅导,信用保证的制度,可以解决中企业融资问题,这些经验都可以相互分享.
中国招商银行行长(600036.SS)(3968.HK)马蔚华也同意.他说,大陆银行目前规模很大,但台湾的金融因经济自由化、利率市场化比中国大陆已经快了二十年,
"台湾走过的路已经在前面了,我们可以看看如何可以少走弯路,"马蔚华说.
--记者 高洁如;审校 屈桂娟
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去
路透首尔2月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超285亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月15日 -28.5 160.0 -176.3 ^2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3 313.6 -247.3 2 月 9日 54.5 -127.8 22.1 2 月 8日 -242.6