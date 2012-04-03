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债券 | 2012年 4月 4日 星期三 06:35 BJT

〔美国经济〕2月工厂订单反弹增长1.3%,显示制造业守住部分动能(更新版)

(新增细节)

* 2月耐久财订单上修为增长2.4%

* 企业资本财支出修正为增1.7%

路透华盛顿4月3日电---美国2月工厂新订单反弹,企业资本财订单增加,显示制造业守住年初的一些动能.

商务部周二公布,美国2月工厂订单增加1.3%,略低于路透调查分析师预期的增长1.5%. [ID:nSB1469570]

美国第一季经济成长可能放缓,因企业库存补充乏力令工厂活动偏淡.

许多经济分析师认为,一些企业资本支出的税赋宽减政策在2011年底到期,使企业提前投资,也重压了工厂活动.

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