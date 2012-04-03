澳新经济指标预测--4月4日-4月11日****

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透4月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月4日(三)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差10 逆差6.73
商品/服务进口(较前月) -- -1%
商品/服务出口(较前月) -- -8%
4月5日(四)
暂无重要数据
4月6日(五)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月9日(一)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
4月10日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3
企业信心指数 -- 正1
0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%
报纸招聘广告 -- -8.6%
2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%
4月10-15日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.7%
4月11日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 2月 -- -7.1%
房屋融资 -- -1.2% (完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资