(重发)****日韩经济指标预测--4月4日-4月11日****

(重发以调整格式)
路透4月4日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427
4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1
同时指标 -- -0.5
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9
4月10日(二)
-- 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.7%
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.6% (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]