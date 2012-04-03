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货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 07:50 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存料增加220万桶,因进口继续上升

路透4月3日电---周二出炉的路透调查显示,美国上周商业原油库存料连续两周增加,因进口继续上升.

九位受访分析师平均预估,3月30日止当周美国原油库存料增加220万桶.九名分析师均预估库存增加.

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,最近一周美国国内原油库存大幅增加780万桶.汽油库存减少450万桶,馏分油库存减少140万桶.[ID:nSB1469764]

美国能源资料协会(EIA)的数据则将于周三1530GMT公布.

分析师称,上月因德州浓雾相关因素造成运输推持后,进口已经恢复,因此使得过去两周海外供应跳增.

"因预计进口进一步复苏,原油供应料再度大幅增加."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出,过去五年可比周的原油库存均为上升.

路透调查还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存预计减少40万桶.

分析师并预估汽油库存减少140万桶,因季节因素推升需求.

六名分析师平均预估,炼厂产能利用率料上升0.4个百分点.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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