〔路透调查〕美国上周原油库存料增加220万桶,因进口继续上升

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透4月3日电---周二出炉的路透调查显示,美国上周商业原油库存料连续两周增加,因进口继续上升.
九位受访分析师平均预估,3月30日止当周美国原油库存料增加220万桶.九名分析师均预估库存增加.
美国石油协会(API)周二公布的数据显示,最近一周美国国内原油库存大幅增加780万桶.汽油库存减少450万桶,馏分油库存减少140万桶.[ID:nSB1469764]
美国能源资料协会(EIA)的数据则将于周三1530GMT公布.
分析师称,上月因德州浓雾相关因素造成运输推持后,进口已经恢复,因此使得过去两周海外供应跳增.
"因预计进口进一步复苏,原油供应料再度大幅增加."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出,过去五年可比周的原油库存均为上升.
路透调查还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存预计减少40万桶.
分析师并预估汽油库存减少140万桶,因季节因素推升需求.
六名分析师平均预估,炼厂产能利用率料上升0.4个百分点.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资