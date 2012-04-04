(重发)〔美国经济〕联储须继续大力行动提振经济--旧金山FED威廉姆斯(更新版)

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路透圣地牙哥4月3日电---美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二指出,尽管有迹象显示经济复苏正在增温,但美国联邦储备理事会(FED,美联储)还是应该维持其空前宽松的货币政策,以提振仍远低于潜能的就业市场.

"美联储已积极行动提振经济."威廉姆斯在圣地牙哥大学企业管理学院称,"关键是继续这样做以实现我们的法定任务."联储被赋予对抗通胀和促进最大程度就业的双重任务.

自2008年12月以来,美联储一直维持短期利率于近零水准,以使经济摆脱大萧条以来最严重的衰退.

美联储也购买了2.3兆(万亿)美元长期证券,并暗示其预计将维持利率于低档直到2014年底,以进一步支撑复苏.

近日经济改善的消息,包括失业率自去年夏天约9%到今年2月已降至8.3%,促使部分分析师和交易商臆测美联储或需提早升息.

但威廉姆斯试图压制这样的预期.威廉姆斯今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权.

"最后,随着复苏增速,我们将降低证券部位并调高利率目标."他说,"但据目前所知,我们至少到2014年都不会升息."

他并表示如果经济情况改变,美联储可能会把这个日期提前.

稍早美联储公布3月政策会议记录,当中暗示决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]

威廉姆斯表示他看到美国经济增长在加速,今年增长率料可加速为2.5%,明年为2.75%.

但他并称,这样的增速还不足以大幅降低失业率,预计今年年底失业率降至约8%,到2014年底仍高于7%.

"自大萧条以来,还没看过这么长期的高失业率."他说.

属强硬派的明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔曾说,劳工技能和雇主需求不匹配,导致自然失业率升至接近当前水准,暗示若失业率再下降,可能开始累积通胀压力.

但威廉姆斯表示,相信在失业率降到7%前,美联储都不需调升借款成本.7%仍远高于他所估计的5.5%的自然失业率.威廉姆斯的政策观点较接近美联储主席贝南克和联储温和派.

在此同时威廉姆斯预期,去年因油价因素而拉升至2.5%的通胀率,今年将在接近联储2%的目标处稳定下来,明年可能降至1.5%.

他还指出,造成衰退的因素之一--房市崩溃,对经济增长的影响深远,并抑制了消费者支出.信贷紧俏、欧美经济未来的不确定性以及政府削减支出,也阻碍增长.

"在这种情况下,我们维持强劲的货币刺激是有必要的."他说.(完)