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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 11:28 BJT

《外汇动态》美元兑泰铢受泰国本地银行及企业推升,上看31大关

0302GMT---美元兑泰铢THB=TH跳升,美元突破30.90后,本地银行及企业追捧.美元/泰铢上涨0.5%,至30.94.

美元/泰铢攻克1-2月跌势的38.2%费波纳奇回档技术位30.86之后,可能升向31.04-31.06,此处有100日移动均线切入位及50%回档位.另外,美元兑泰铢日线图云区顶部接近31.06,显示此水平可能是个阻力位.

3月21日的泰国央行会议纪录显示,部分货币政策委员会成员也对通胀表达疑虑.[ID:nSB1470248](完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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