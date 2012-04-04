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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 12:11 BJT

《外汇动态》美元兑日圆定盘价持平,薪酬结算日之前资金流动清淡

0346GMT--交易商表示,东京定盘价周三持平,美元兑日圆资金流动非常清淡,因大多数企业在明天薪酬结算日(gotobi)之前,暂停执行下单.日本企业传统上在每月的5日、10日及其他为五的倍数日时结算交易.

其他汇率的交投也相当清淡,中国市场因假期休市,欧美本周也将逢复活节的长周末.美元兑日圆JPY=最新报82.73,日内下跌0.1%.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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