修正:《澳洲经济焦点》2月贸易收支续见逆差,料提升5月降息可能

(更正:调整正文第三段语序,以消除歧义)

* 2月商品/服务贸易收支逆差4.8亿澳元,与预期中的顺差大相迳庭

* 煤炭出口受天候冲击,但铁矿石出口回升

* 贸易表现将拖累第一季经济,增添5月降息的可能

记者 Wayne Cole 编译 张明钧/李爽/程琳

路透悉尼4月4日电---澳洲2月商品/服务贸易收支意外连续第二个月呈现逆差,因恶劣天候冲击煤炭出口,这一令人失望的数据强化了下个月降息的可能性.

在2月商品/服务贸易收支录得4.8亿澳元逆差的数据出炉后,澳元兑美元AUD=D4应声挫跌至三个月新低.市场原先预期2月将录得顺差10亿澳元.

这是2010年初以来首见连续两个月逆差,当时澳洲出口正从全球衰退中复原.1月逆差为9.71亿澳元.

"当月煤炭出口显然受到天候状况冲击,但这数据仍不太好看."RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示."进口亦表现疲软,这均表示第一季经济成长低于平均水准."

在贸易数据出炉之前,澳洲已有多项经济指标表现疲软,促使澳洲央行本周预示最快于5月降息.

澳洲央行承认经济成长令人失望,暗示若即将公布的通胀数据温和,则将考虑在5月会议上降息.

"澳洲央行很少发布这样明显的意向声明.他们似乎一心想在5月降息,"Ong表示.

澳洲政府将于4月24日公布第一季消费者物价指数(CPI),外界广泛预期数据将显示CPI年增幅维持在央行长期目标2-3%之间.

许多分析师猜测,若CPI季度涨幅低到0.6%左右,就将足以促使澳央行在5月1日会议上降息至4.0%.

降息将减轻工党政府的压力,民调显示该党支持率正在下降.不过工党政府仍料在5月8日公布严格的预算计划.

为实现在2012/13年重回预算盈余的承诺,澳洲需要实行财政紧缩,而这么做定会拖累经济成长,但也是支持进一步放宽政策的又一论据.

市场长期以来一直押注5月降息,银行间利率期货<0#YIB:>显示降息机率为80%,并预计到8月将进一步降息至3.75%.

浏览贸易收支图表,请点选(link.reuters.com/daj55s).

浏览贸易条件数据,请点选(link.reuters.com/fej55s).

**天气因素影响贸易表现**

2月贸易数据令人意外,很大程度上归因于煤炭出口下降.因天气不利扰乱出货,煤炭出口下降16%,并使铁矿石出口反弹7%的提振作用被抵销.煤炭和铁矿石是澳洲最主要的两大出口商品,但近年来产量常受到不利天气和自然灾害左右.

2月经季节调整的整体出口下降2%至244亿澳元,进口减少3.9%至249亿澳元.消费品进口下降7%,重型器械等资本财进口下降5%.

不过,澳洲对中国出口反弹,1月时曾受到中国春节假期因素极大的冲击.2月澳洲光是对中国商品出口就增长7亿澳元,至略超57亿澳元,较上年同期上升35%.

中国是澳洲最大的单一出口对象,过去几年中国对资源的庞大需求让澳洲出口收入飙升.

中国和印度长期需求前景强劲,亦带来了高额产能扩张投资.

政府数据显示,矿商预计在截至6月的一年内投资将增长85%,至940亿澳元纪录高位,2012/13年度预计还将进一步升到至少1,200亿澳元.

最终,所有这些投资都应会极大提高铁矿石、煤炭和液化天然气出口量.到2017年,随着1,800亿澳元的项目投产,液化天然气出口量料将提高两倍,使澳洲成为全球最大的液化天然气出口国.

澳洲资源能源经济局预计,到2016/17年,大宗商品年出口收入将达到2,250亿澳元,高于去年的1,900亿澳元.

该局首席分析师Quentin Grafton称:"尽管中期内大宗商品价格料将下降,但多数大宗商品出口量都会大幅增加,预计将支撑资源和能源出口收入上升."(完)