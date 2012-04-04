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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 12:42 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:澳元受数据打击,助长美元升势

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IFR新加坡4月4日电---美元兑日圆以外亚洲货币开盘时买气较强,延续隔夜市场美元涨势,此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录内容令美联储进一步宽松措施的期望受创.

澳元/美元跌势引发进一步美元买盘,交易商触发在1.0300的澳元/美元停止单.澳元/美元曾跌至1.0285,但受到良好买盘支撑.随后澳元在1.0300-05盘旋,但在澳洲贸易数据意外出现逆差后,澳元再度受创.

澳洲2月贸易逆差4.80亿澳元,市场原预期顺差10亿澳元.澳元/美元挫跌至1.0259,最新报1.0278.

美元/坡元在1.2570上方的停止单遭触发,美元/马币(林吉特)升越3.0600.

亚洲股市全呈下跌,因市场抛售风险资产.香港、中国及台湾市场今日适逢假期休市.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张荻

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