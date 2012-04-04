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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:06 BJT

〔全球金市〕金价延续跌势,因美国进一步刺激措施的期望降温

路透新加坡4月4日电---现货金价周三艰苦企图收复失地,上日曾重挫近2%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新政策会议记录显示,对进一步采取货币刺激措施的意愿降低.

先前对美国推出新一轮量化宽松的预期心理,曾提振黄金买气,2月时金价升至1,790.30美元,为去年11月以来最高.

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