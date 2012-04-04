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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:32 BJT

〔日本债市〕公债价格扳回跌幅收平,受股市跌势支撑

路透东京4月4日电---日本政府公债价格周三扳回跌幅,长债表现居前,在30年期公债收益率(殖利率)触及四个月高点后,低接买盘浮现.

日债因美债在海外市场的跌势而受压,但随着股市下跌,投资人转向避险的固定收益资产.日本股市日经指数.N225跌2.3%,写下五个月来最糟表现.

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