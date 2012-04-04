标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透伦敦4月4日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
瑞典北欧斯安银行(SEB):
欧元/美元:美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录协助结束了停滞局面.欧元收盘在1.3251下方低位,是偏空表现,而且加强了一道"双重顶",目标在3月22日低点1.3133略下方.阻力目前可能在旧有支撑位及昨天区间中点1.3251与1.3275.若"区间向下延伸",建议卖出欧元,在区间上方设少量停止单.
美元/日圆:受10年期美债收益率(殖利率)升势支撑,美元/日圆昨夜持续上扬,先前曾出现一次跌落81.90的假性向下突破.综合来看,一道反弹底部型态成形,暗示未来几天还有更多买盘.重要阻力位在83.39,若升破此处,将确认新的周期高位.
英镑/美元:周一形成偏空十字星蜡烛图形后,持续发展至昨天,昨天收在低位且显得偏空,暗示可能仍有卖压.21日指数移动均线(EMA)及55日EMA区间高端在1.5875/55,目前面临强烈压力.较早之前在1.5842及1.5770的低点,也再度面临威胁.昨天区间中点1.5970料有强劲阻力.
纽约 当日 今年来 2011年
0724GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3188 1.3233 -0.34 +1.88 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.72 82.83 -0.13 +7.51 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 109.08 109.60 -0.47 +9.55 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9127 0.9094 +0.36 -2.66 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5879 1.5912 -0.21 +2.21 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9919 0.9905 +0.14 -2.69 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0278 1.0328 -0.48 +0.52 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8157 0.8192 -0.43 +4.79 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.020 85.550 -0.62 +8.11 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.470 67.850 -0.56 +12.77 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.34 131.80 -0.35 +9.88 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2593 1.2598 -0.04 -4.06 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI