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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:54 BJT

〔金属期市〕LME期铜连续第二天下跌,美国新一轮量化宽松期望降温

路透新加坡4月4日电---伦敦期铜价格周三连续第二天下滑,进一步远离近两个月高点,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多刺激举措的预期减退,降低投资者对风险资产的偏好.

美国经济逐渐复苏,促使美联储官员对新一轮量化宽松的态度趋淡,但分析师指出,随着投资人将焦点转向美国经济前景好转,大宗商品及股价的跌势可能持续不久.

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