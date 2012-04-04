版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:13 BJT

****澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****

路透4月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月2日当周-----------------------------------

4月5日(四)

暂无重要数据

4月6日(五)

澳洲和新西兰因复活节假日休市

--------------------------------4月9日当周-----------------------------------

4月9日(一)

澳洲和新西兰因复活节假日休市

4月10日(二)

0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3

企业信心指数 -- 正1

0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%

报纸招聘广告 -- -8.6%

2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%

4月10-15日

2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)3月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +2.7%

4月11日(三)

0130 澳洲投资房屋融资 2月 -- -7.1%

房屋融资 -- -1.2%

4月12日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 3月 -- 减少1.54

全职就业人数(万人) -- 持平

就业参与率 -- 65.2%

失业率 -- 5.2% (完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐