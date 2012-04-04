澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月5日(四)
暂无重要数据
4月6日(五)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月9日(一)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
4月10日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3
企业信心指数 -- 正1
0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%
报纸招聘广告 -- -8.6%
2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%
4月10-15日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.7%
4月11日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 2月 -- -7.1%
房屋融资 -- -1.2%
4月12日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 3月 -- 减少1.54
全职就业人数(万人) -- 持平
就业参与率 -- 65.2%
失业率 -- 5.2% (完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI