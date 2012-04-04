日韩经济指标预测--4月5日-4月12日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427
4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1
同时指标 -- -0.5
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9
4月10日(二)
0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.7%
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.6%
4月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%
(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI