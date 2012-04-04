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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:04 BJT

全球外汇市场4月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月4日(三)

2350 - 日本资本流动数据

4月5日(四)

0715 - 瑞士3月消费者物价指数(CPI)

0830 - 英国2月工业生产与制造业产出

1000 - 德国2月总工业生产

1100 - 英国央行货币政策委员会会议结束,公布利率决议

1130 - Challenger美国3月企业计划裁员人数

1230 - 美国3月31日当周初请失业金人数

1230 - 美洲国家对话组织(Inter-American Dialogue)在华盛顿召开圆桌会议,讨论巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)首度访美事宜

1310 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业投资年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策".

1445 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly出席以美国楼市危机为主题的论坛"民间部门对策和公共政策创新",并参加"房地产业政策创新:如何促使情势更好?"的小组会.

2030 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表

-- - 美国3月ICSC连锁店销售

2350 - 日本3月外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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