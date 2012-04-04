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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:17 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,受较小型船只费率降低影响

路透4月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因较小型船只费率进一步降低,盖过海岬型船费率上升的影响.

整体指数下滑5点或0.54%至926点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年累计跌约46%.

船舶供应速度快过大宗商品的需求,使乾散货运费率涨势受抑;而经济的不确定性和主要商品消费国中国放缓的传言,也增添阻力.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI下滑0.57%,日均获利降至8,337美元,因太平洋需求疲缓.

"由于太平洋海域活动不多,且复活节假期接近,市场继续原地踏步."ICAP Shipping在报告中称.

巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.其日均获利今年已跌逾36%.

轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别降至8,377和10,092美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升1.3%,至1,475点.日均获利增至5,852美元.

"海岬型船市场近来似乎活动稍多一些,订运增加,且实货市场基调大致乐观."Arctic证券分析师Erik Nikolai Stavseth称.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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