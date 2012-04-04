〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,受较小型船只费率降低影响

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因较小型船只费率进一步降低,盖过海岬型船费率上升的影响.
整体指数下滑5点或0.54%至926点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年累计跌约46%.
船舶供应速度快过大宗商品的需求,使乾散货运费率涨势受抑;而经济的不确定性和主要商品消费国中国放缓的传言,也增添阻力.
波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI下滑0.57%,日均获利降至8,337美元,因太平洋需求疲缓.
"由于太平洋海域活动不多,且复活节假期接近,市场继续原地踏步."ICAP Shipping在报告中称.
巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.其日均获利今年已跌逾36%.
轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别降至8,377和10,092美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升1.3%,至1,475点.日均获利增至5,852美元.
"海岬型船市场近来似乎活动稍多一些,订运增加,且实货市场基调大致乐观."Arctic证券分析师Erik Nikolai Stavseth称.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI