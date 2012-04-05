〔路透专访〕西班牙经济部长称银行业整合加速,5月前料有更多合并

路透4月4日电---西班牙经济部长Luis De Guindos周三指出,西班牙银行业的整合现将加速,5月前料出现更多合并案,最后两家国家伸援银行的出售也将在下周展开.

De Guindos在接受路透专访时表示,所有西班牙的银行已符合欧洲银行业管理局(EBA)所设的资本要求.欧洲领导人12月决定1,150亿欧元(1,534.0亿美元)资本重整计画,提出了这些资本要求.

"我坚信还将出现更多(合并)行动.毫无疑问."De Guindos并称,政府现将加速出售国家介入的银行--Banco de Valencia BVA.MC和CatalunyaCaixa.

"未来几天,就在复活节周之后,我们将启动这两家银行的民营化进程...我已经可以告诉你们,投资者有兴趣."他并称.

由于西班牙公共债务与国内生产总值(GDP)之比今年跳升到至少1990年以来最高,且经济陷入衰退,De Guindos表示政府绝对承诺实现2012年和2013年赤字目标.

西班牙与欧洲伙伴达成一致,同意今年让赤字相当于GDP之比从去年的8.5%降至5.3%,2013年降至3%,但许多分析师认为由于产出萎缩,西班牙很难达成目标.

中间偏右的政府周二通过严格的预算,盼说服投资人和欧洲,该国可控制预算赤字.这是该国过渡至民主以来最严格的预算之一.

De Guindos表示,实现欧洲设定的2013年赤字目标是该政府的首要任务.

"西班牙经济面临的主要不利影响,主要风险所在,就是外界认为政府帐目无法维持...5.3%的承诺非常重要,但3%的承诺也极为重要."他说.

被问到政府是否可一如重要欧洲官员所建议,加速采纳2012年预算时,De Guindos说并无特别的议会程序,尽管将尽可能订定较短的期限.

De Guindos称预算料将在5月底前开展,未来几周政府也将宣步更多改革计画.他表示为提升医疗和教育领域的效率,推出新措施是必要的.但他未透露进一步细节.(完)