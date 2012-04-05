〔路透专访〕西班牙经济部长称银行业整合加速,5月前料有更多合并

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月4日电---西班牙经济部长Luis De Guindos周三指出,西班牙银行业的整合现将加速,5月前料出现更多合并案,最后两家国家伸援银行的出售也将在下周展开.
De Guindos在接受路透专访时表示,所有西班牙的银行已符合欧洲银行业管理局(EBA)所设的资本要求.欧洲领导人12月决定1,150亿欧元(1,534.0亿美元)资本重整计画,提出了这些资本要求.
"我坚信还将出现更多(合并)行动.毫无疑问."De Guindos并称,政府现将加速出售国家介入的银行--Banco de Valencia BVA.MC和CatalunyaCaixa.
"未来几天,就在复活节周之后,我们将启动这两家银行的民营化进程...我已经可以告诉你们,投资者有兴趣."他并称.
由于西班牙公共债务与国内生产总值(GDP)之比今年跳升到至少1990年以来最高,且经济陷入衰退,De Guindos表示政府绝对承诺实现2012年和2013年赤字目标.
西班牙与欧洲伙伴达成一致,同意今年让赤字相当于GDP之比从去年的8.5%降至5.3%,2013年降至3%,但许多分析师认为由于产出萎缩,西班牙很难达成目标.
中间偏右的政府周二通过严格的预算,盼说服投资人和欧洲,该国可控制预算赤字.这是该国过渡至民主以来最严格的预算之一.
De Guindos表示,实现欧洲设定的2013年赤字目标是该政府的首要任务.
"西班牙经济面临的主要不利影响,主要风险所在,就是外界认为政府帐目无法维持...5.3%的承诺非常重要,但3%的承诺也极为重要."他说.
被问到政府是否可一如重要欧洲官员所建议,加速采纳2012年预算时,De Guindos说并无特别的议会程序,尽管将尽可能订定较短的期限.
De Guindos称预算料将在5月底前开展,未来几周政府也将宣步更多改革计画.他表示为提升医疗和教育领域的效率,推出新措施是必要的.但他未透露进一步细节.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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