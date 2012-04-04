《台湾报摘》--经济日报4月5日

* 头版头条:

--台湾一旦开征证券资本利得税,最可能师法南韩,即公司法人买卖股票一律纳入课税;个人则局部开征,仅锁定"大股东"的股票交易,散户全数排除,继续保有免税优惠,以降低对股市的冲击.

* 其他:

--油电双涨,引爆台湾物价压力锅.鸿海(2317.TW)先前多次上调大陆富士康的劳工薪资,鸿海董事长郭台铭昨日率先表示,7月将为台湾鸿海同仁加薪,以减轻员工生活负担.鸿海此举,可望引起台湾其他企业跟进.

--台股融券回补迈入最高潮,依股东会时程往前推算,台积电(2330.TW)、宏达电(2498.TW)、联发科(2454.TW)等重量级大厂,明天将领衔上演"回补大戏",961家上市柜企业,逾37万张融券,本月底前须全面强制回补,齐步吹起多头反攻号角.

--台湾高铁公司2633.TWO营运五年来,去年首度获利,但庞大的折旧金额仍是其财务隐忧.交通部已组成专案小组进行处理,将办理减增资作业,打掉累亏再办理增资.增资时拟比照中华电信(2412.TW)模式,开放给全民认股.据透露,为抢得先机,有二、三家寿险业者向交通部表达有意参与认股.富邦人寿高层表示,如果高铁有增资需求,富邦金(2881.TW)一定会评估.

--今年有日盛金(5820.TWO)、华票(2820.TW)等多家金融机构改选董监事,其中不少金融机构背后有保险业股东,为避免保险业介入改选纷争,金管会上月初发函所有保险公司指出,保险业投资公司股票行使股东权利时,须以保户最大利益为出发点,并应切实遵守保险法规定,不得有股权交换或利益输送等情事.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.