《台湾报摘》--经济日报4月5日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--台湾一旦开征证券资本利得税,最可能师法南韩,即公司法人买卖股票一律纳入课税;个人则局部开征,仅锁定"大股东"的股票交易,散户全数排除,继续保有免税优惠,以降低对股市的冲击.
* 其他:
--油电双涨,引爆台湾物价压力锅.鸿海(2317.TW)先前多次上调大陆富士康的劳工薪资,鸿海董事长郭台铭昨日率先表示,7月将为台湾鸿海同仁加薪,以减轻员工生活负担.鸿海此举,可望引起台湾其他企业跟进.
--台股融券回补迈入最高潮,依股东会时程往前推算,台积电(2330.TW)、宏达电(2498.TW)、联发科(2454.TW)等重量级大厂,明天将领衔上演"回补大戏",961家上市柜企业,逾37万张融券,本月底前须全面强制回补,齐步吹起多头反攻号角.
--台湾高铁公司2633.TWO营运五年来,去年首度获利,但庞大的折旧金额仍是其财务隐忧.交通部已组成专案小组进行处理,将办理减增资作业,打掉累亏再办理增资.增资时拟比照中华电信(2412.TW)模式,开放给全民认股.据透露,为抢得先机,有二、三家寿险业者向交通部表达有意参与认股.富邦人寿高层表示,如果高铁有增资需求,富邦金(2881.TW)一定会评估.
--今年有日盛金(5820.TWO)、华票(2820.TW)等多家金融机构改选董监事,其中不少金融机构背后有保险业股东,为避免保险业介入改选纷争,金管会上月初发函所有保险公司指出,保险业投资公司股票行使股东权利时,须以保户最大利益为出发点,并应切实遵守保险法规定,不得有股权交换或利益输送等情事.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI