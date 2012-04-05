〔金砖国家〕4月4日股汇市收盘纵览

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月4日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.73%,报1,037.33点.
中国股汇市:休市.[.SSCN][CNY/CN]
香港股市:休市.[.HKCN]
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印度股市:下跌,终止连续三日升势,银行和地产股逆转近期升势,此前公布服务业指数下滑而投入成本升高,令人担心会出现成长放缓且高通胀的情况.指标BSE指数.BSESN下跌0.63%,收报17,486.02点.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元下跌,此前有关美国将推出新货币刺激政策的预期消退令美元上涨,且当地石油进口商寻求在长周末之前买进美元.当地股市下跌也加重卢比的卖压.卢比兑美元INR=D2收报51.055/065,较周二收盘价50.6950/7050下跌0.71%.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,632.210点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌3.35%至869.01点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.21%至29.5000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.6%,报38.6775.
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巴西股市:拉美股市创下逾四周来最大单日跌幅,因对全球经济成长脚步的疑虑再起,且美国更多刺激举措的希望落空.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.18%,报63,528.65点,为连续第二个交易日下跌.[ID:nL2E8F4B6Q]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY小跌0.1%,至1.8276,因一连串消息暗示欧债危机远未解决,让美联储政策会议纪录所带来的悲观情绪加深.[ID:nL2E8F4B8J]
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南非股市:下跌逾2%,为四个交易日来首日下跌,因Harmony Gold(HARJ.J)等主要矿业股在金价不振后挫跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌2.61%至29,425.97点,跌幅为去年10月初以来最大.综合指数.JALSH跌2.3%,报33,404.32点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元一度大贬1.2%至七周低位,由于近期数据指向全球经济成长蹒跚,导致对新兴市场资产的风险胃纳减弱.1655GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.8225,较周二收盘价下跌1.0%,此前曾触及日低7.84,为2月16日以来最低水准.[ZAR/](完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。