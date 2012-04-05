〔金砖国家〕4月4日股汇市收盘纵览

路透4月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月4日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.73%,报1,037.33点.

中国股汇市:休市.[.SSCN][CNY/CN]

香港股市:休市.[.HKCN]

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印度股市:下跌,终止连续三日升势,银行和地产股逆转近期升势,此前公布服务业指数下滑而投入成本升高,令人担心会出现成长放缓且高通胀的情况.指标BSE指数.BSESN下跌0.63%,收报17,486.02点.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,此前有关美国将推出新货币刺激政策的预期消退令美元上涨,且当地石油进口商寻求在长周末之前买进美元.当地股市下跌也加重卢比的卖压.卢比兑美元INR=D2收报51.055/065,较周二收盘价50.6950/7050下跌0.71%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,632.210点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌3.35%至869.01点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.21%至29.5000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.6%,报38.6775.

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巴西股市:拉美股市创下逾四周来最大单日跌幅,因对全球经济成长脚步的疑虑再起,且美国更多刺激举措的希望落空.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.18%,报63,528.65点,为连续第二个交易日下跌.[ID:nL2E8F4B6Q]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY小跌0.1%,至1.8276,因一连串消息暗示欧债危机远未解决,让美联储政策会议纪录所带来的悲观情绪加深.[ID:nL2E8F4B8J]

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南非股市:下跌逾2%,为四个交易日来首日下跌,因Harmony Gold(HARJ.J)等主要矿业股在金价不振后挫跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌2.61%至29,425.97点,跌幅为去年10月初以来最大.综合指数.JALSH跌2.3%,报33,404.32点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元一度大贬1.2%至七周低位,由于近期数据指向全球经济成长蹒跚,导致对新兴市场资产的风险胃纳减弱.1655GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.8225,较周二收盘价下跌1.0%,此前曾触及日低7.84,为2月16日以来最低水准.[ZAR/](完)