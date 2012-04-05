《台湾报摘》--工商时报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--台日韩面板厂今年重兵集结发展AMOLED技术,友达(2409.TW)耕耘两年,在取得日本出光兴产(5019.T)有机材料供应、以及索尼(SONY)(6758.T)技术合作之后,AMOLED生产良率已有所突破,第二季将量产出货.友达首批产品将全力支援索尼,供应手机用4.3寸AMOLED面板,下半年出货可望进一步放量.
* 其他:
--上海华一银行今年将再启增资计画,该银行目前资本额仅11亿人民币,传出大陆银监会青睐台资金融业入股,其中以兆丰金(2886.TW)参股华一银行的可能性最受注意.
--消息人士指国安基金下周五(13日)前召开例行委员会议讨论是否退场.决策高层透露,国安基金不会因为资本利得税、油电双涨、美牛争议等政策考虑护盘,该基金护盘定义不能无限上纲"扩张解释".
--短年期寿险保单保费下半年将调涨,让银行通路已出现明显的停售效应,今年前两月银行销售寿险新契约保费达1,125亿台币，较去年同期成长29%以上.银行业者分析,上半年银行通路可望销售近3,600亿台币的保单,全年上看5,000亿.寿险业者指这将推升全年寿险新契约保费至接近1兆台币的水准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林妙容/杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。