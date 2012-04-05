《台湾报摘》--工商时报4月5日

* 头版头条:

--台日韩面板厂今年重兵集结发展AMOLED技术,友达(2409.TW)耕耘两年,在取得日本出光兴产(5019.T)有机材料供应、以及索尼(SONY)(6758.T)技术合作之后,AMOLED生产良率已有所突破,第二季将量产出货.友达首批产品将全力支援索尼,供应手机用4.3寸AMOLED面板,下半年出货可望进一步放量.

* 其他:

--上海华一银行今年将再启增资计画,该银行目前资本额仅11亿人民币,传出大陆银监会青睐台资金融业入股,其中以兆丰金(2886.TW)参股华一银行的可能性最受注意.

--消息人士指国安基金下周五(13日)前召开例行委员会议讨论是否退场.决策高层透露,国安基金不会因为资本利得税、油电双涨、美牛争议等政策考虑护盘,该基金护盘定义不能无限上纲"扩张解释".

--短年期寿险保单保费下半年将调涨,让银行通路已出现明显的停售效应,今年前两月银行销售寿险新契约保费达1,125亿台币，较去年同期成长29%以上.银行业者分析,上半年银行通路可望销售近3,600亿台币的保单,全年上看5,000亿.寿险业者指这将推升全年寿险新契约保费至接近1兆台币的水准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.