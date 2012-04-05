《台湾重要政经日程》--4月5日-12月31日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
==================今日重要政经消息====================== 4/5(四) --10:30 行政院会后记者会 --10:30 戴德粱行"2012年第一季不动产市场概况展望及标售个案"记者会 --11:00 花旗(C.N)2012年Q2全球经济展望说明会 --13:30 华硕(2357.TW)PadFone上市记者会 --14:30 财政健全小组"资本利得税-有价证券分组"第一次座谈会 --16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25% --16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元. --16:30 国库署例行记者会 --17:00 金管会例行记者会 ==================近期重要政经消息====================== 4/6(五) --央行标售364天期定存单,金额1,000亿台币,9日发行. --宏达电(2498.TW)公布第一季财报. 4/9(一) --14:00 联电(2303.TW)公布3月营收. --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%. 4/10(二) --12:30 央行标售五年期101/1R增额发行公债,金额400亿台币,13日交割. --13:30 台积电(2330.TW)公布3月营收. 4/19(四) --12:30 央行标售91天期"财101-1期"国库券,金额300亿台币,20日交割. 4/20(五) --16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%. 4/23(一) --16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%. --16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%. 4/24(二) --12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 4/25(三) --16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%. 4/30(一) --12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割. --12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割. --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 6/21(四) --12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割. 6/22(五) --12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 林妙容/杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。