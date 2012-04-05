(重温稿)〔中国数据〕3月非制造业PMI指数续回暖,与制造业指数呼应共撑经济

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月3日电---周二公布的3月中国非制造业采购经理人指数(PMI)继续平稳回升,与此前已公布较佳的官方制造业PMI数据遥相呼应,对中国经济基本面继续回暖的预判给予支撑.
此前公布的3月官方制造业PMI继续上行2.1个百分点,但同期的汇丰PMI却回落1.3个百分点,两者走势不同令市场充满困惑.但分析师指出,这一不同可能是因为指数样本的采用区别造成的,因为大型企业景气改善程度好于中小企业.
"另外还因为春节时点的不同,导致今年季节性调整也更为波动."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌也解读称.
不过,他表示,综合各因素来看,中国经济增速仍在放缓,更多放松的政策有望推出,以推动经济回升.
3月中国非制造业采购经理人指数中的各项分类指数都全面提升,其中的商务活动指数为58.0%,比上月提高0.7个百分点.
调查数据显示,非制造业企业业务活动较为活跃,市场需求回升,非制造业经济继续保持良好的增长态势,未来发展预期向好.
其中,新订单指数稳步提升至53.5%,高于上月0.8个百分点,表明非制造业新订单数量继续保持增长态势,且增速有所加快.
而统计局并表示,已自2012年3月起对非制造业PMI指标体系中的分类指数进行季节调整.本月发布经季节调整的第一季度数据.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
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