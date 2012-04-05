(重温稿)〔中国数据〕3月非制造业PMI指数续回暖,与制造业指数呼应共撑经济

路透香港4月3日电---周二公布的3月中国非制造业采购经理人指数(PMI)继续平稳回升,与此前已公布较佳的官方制造业PMI数据遥相呼应,对中国经济基本面继续回暖的预判给予支撑.

此前公布的3月官方制造业PMI继续上行2.1个百分点,但同期的汇丰PMI却回落1.3个百分点,两者走势不同令市场充满困惑.但分析师指出,这一不同可能是因为指数样本的采用区别造成的,因为大型企业景气改善程度好于中小企业.

"另外还因为春节时点的不同,导致今年季节性调整也更为波动."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌也解读称.

不过,他表示,综合各因素来看,中国经济增速仍在放缓,更多放松的政策有望推出,以推动经济回升.

3月中国非制造业采购经理人指数中的各项分类指数都全面提升,其中的商务活动指数为58.0%,比上月提高0.7个百分点.

调查数据显示,非制造业企业业务活动较为活跃,市场需求回升,非制造业经济继续保持良好的增长态势,未来发展预期向好.

其中,新订单指数稳步提升至53.5%,高于上月0.8个百分点,表明非制造业新订单数量继续保持增长态势,且增速有所加快.

而统计局并表示,已自2012年3月起对非制造业PMI指标体系中的分类指数进行季节调整.本月发布经季节调整的第一季度数据.(完)