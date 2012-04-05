〔美国个股〕雅虎将裁员2,000人以降成本,缩减规模以活化成长(更新版)

(新增细节)

* 执行长预期雅虎规模缩小、更为灵活、且获利更高

* Facebook及谷歌侵蚀雅虎业务

* 4月17日将公布进一步细节

路透4月4日电---雅虎(YHOO.O)将会裁员2,000人,或相当于14%的人力,这是该公司多年来最大幅度的裁员行动,因新任执行长Scott Thompson试图以更为小巧灵活的公司型态来活化成长,在此同时节省数以亿美元计的成本.

华尔街对于此举反应冷淡,雅虎之前两任执行长均未能找到办法来回应网路搜寻巨擘谷歌(GOOG.O)及网路社群Facebook的竞争.

2011年底时,雅虎员工人数约为14,000人,该公司称裁员将使公司每年节省3.75亿美元,且将在第二季出现1.25-1.45亿美元的税前现金费用.

该公司不愿评论裁员的细节.

部分分析师对裁员行动提出质疑,而外界对裁员举措早有预期.

"裁员无助于营收成长."BGC Partners的Colin

Gillis表示."人们想要从雅虎见到的是提出一套能够带动营收成长的计画及细节."

Thompson指出,这些变革将会让雅虎规模更为轻巧,将重心放在核心业务上,他指称核心业务包括"核心媒体与通讯"、"各式平台"、以及"数据"等等.

"我们今日宣布的变革将是顾客至上,且可让我们迅速行动,完成工作."路透取得Thompson周三向员工发表的备忘录内容显示,他在当中并称变革过后公司"规模缩小、更为灵活、且获利更高.

麦格理分析师Ben Schachter认为裁员是决定公司新方向的开始.

"Scott Thompson到任并非是为了改变业务."Schachter表示."他见到公司资产中有潜力的部分."

一名雅虎发言人士表示,公司中所有部门都将受到裁员的影响,但部分组织受到的影响较大.但她不愿评论哪些是受到冲击最大的部门.

雅虎表示,4月17日公布第一季财报时将宣布相关计画细节.

在雅虎宣布裁员前,该公司因面临谷歌及Facebook竞争而出现营收下滑.去年雅虎营收达49.8亿美元,虽高于Facebook的37.1亿美元,但后者员工人数仅3,200人.

雅虎股价周三收高0.6%至15.27美元.(完)