〔美国金融〕美联储2011年公开市场操作收益约860亿美元--纽约联储

路透纽约4月4日电---纽约联邦储备银行周三表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)2011年从公开市场操作帐户(SOMA)所取得的费用前收益约为860亿美元,其中约有750亿美元的收益汇给了财政部.

纽约联储在年度操作报告中指出,美联储的预假设为SOMA帐户持仓将在2013年中前持稳于近2.6万亿(兆)美元,之后四年将因赎回及出售资产而稳步下滑.

纽约联储在报告中指出,净利估计值是以民间部门预测为基础计算出来的.这些预测暗示,2013年底之前联邦基金目标利率将会从当前接近于零的水准上升,且将在2018年第一季升至约4%.

不过纽约联储指出,未来收益的状况并不明朗,将取决于资产规模及构成的变化、短期及长期利率发展、以及可能出售的有价证券市场价值的变动.

"经济情势如何发展及货币政策将如何回应仍存在许多变数.尽管这些预估相当有趣,且证实美联储将维持宽松立场好一段时间,但绝不会固定不变."纽约Jefferies & Co.货币市场分析师Tom Simons表示.

纽约联储报告指出,去年汇给财政部750亿美元,数额远高于金融危机前的平均数字.(完)