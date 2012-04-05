〔全球农业〕德国商业银行预估今年小麦和棉花价格攀升,大豆下跌

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月4日电---德国商业银行周三在研究报告中预估,到今年年底,小麦和棉花价格将攀升,大豆价格将下跌.
该行称,可能遭受霜冻的不确定性、乾旱和需求替代效应,可能对小麦价格提供支撑.
棉花方面,德国商业银行称有供应大幅减少的风险.
德国商业银行预估到2012年底,大豆价格将跌至每蒲式耳13美元.
"南美继今年供应不足后,明年产量可能增加.下半年大豆价格可能受此前景打压."该行称.
该行分析师预期,到2012年中,玉米价格将在每蒲式耳6.60美元交投.秋季美国新作将明显纾缓供应短缺,年底前使价格跌到每蒲式耳6.20美元.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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