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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:15 BJT

〔全球农业〕德国商业银行预估今年小麦和棉花价格攀升,大豆下跌

路透4月4日电---德国商业银行周三在研究报告中预估,到今年年底,小麦和棉花价格将攀升,大豆价格将下跌.

该行称,可能遭受霜冻的不确定性、乾旱和需求替代效应,可能对小麦价格提供支撑.

棉花方面,德国商业银行称有供应大幅减少的风险.

德国商业银行预估到2012年底,大豆价格将跌至每蒲式耳13美元.

"南美继今年供应不足后,明年产量可能增加.下半年大豆价格可能受此前景打压."该行称.

该行分析师预期,到2012年中,玉米价格将在每蒲式耳6.60美元交投.秋季美国新作将明显纾缓供应短缺,年底前使价格跌到每蒲式耳6.20美元.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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