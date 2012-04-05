〔台湾央行〕开放申购15、30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北4月5日电---台湾央行周四表示,开放四种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为4,342亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:15天期及30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

台湾央行表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行周二共发行906亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为174亿台币,累计超额准备为1,040亿台币,加计前期1%的超额准备为1,901亿台币.(完)