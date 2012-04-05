〔台湾货币市场〕短率稳中偏升,央行调升隔拆代收利率至0.42%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 央行隔夜拆款代收利率拉升至0.42%
* 旬初调度压力不大
* 短票供给量少,成交稀落
记者 林妙容
路透台北4月5日电---台湾银行间短期利率周四稳中偏升.央行今日再度调升隔夜拆款代收利率至0.42%,两周内累计调升2.8个基点,似加快引导短率扬升脚步.市场亦步亦趋,令短率底部随之垫高,但旬初稳中偏松的资金情势,则让高档利率持稳当前水准.
市场人士指出,今日为新提存期首日,且假日刚过,市场安静没有杂声,倾向轻松调度以对,不过依旧关注央行举措.一早央行再度调升隔拆代收1个基点[ID:nST0449004],银行交易员认为短率渐扬已几成定局,但速度仍在市场可接受范围,不致造成过度波动.
"(央行启动调升隔拆代收)还没有几天,市场的反应还OK,要再看看."一本地大型银行调度人士称.
不过市场人士称,旬初理当资金泛滥,但今日感觉市场闲钱不致高涨,外资银行的水位亦低,料与近来股市趋向观望有关.
此外,明日央行将例行标售364天期存单,近日短率底部缓升也给予参与者一年期存单不再创低点的希望.他们认为,上次同天期存单直逼央行30天存单利率0.87%,此次在央行拉抬短率的情况下,可望止跌.不过仍将视外资银行下标的积极度而定.
台湾央行周五竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%,为今年来的低点.[ID:nST0508685]
本地时间14:58时,一周(2-7天)拆款区间在0.420-0.7%,上日区间在0.41-0.72%.
同时间,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.436%,上日在0.43%;区间在0.327-0.7%,上日在0.317-0.7%.
**短票利率持稳**
短票方面,票券商今日发票量稀少,资金缺口不大,早早与法人承作补足,留与银行端的票量极少,成交稀落,利率则因天期不同略有出入.
"票券商今天不缺钱,有些还多,...成交量很小."一本地银行交易员说.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.85%,天期较短的票见成交于0.84%,落点在月底的短票则见0.86%.上日主要在0.84-0.85%.
今日央行存单到期金额4,342亿台币,发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]
明日央行存单到期3,705.5亿台币.下周央行存单到期总额为1兆7,385.8亿台币,落点分别为周一5,269亿,周二555亿,周三4,826.5亿,周四1,645.5亿及周五5,089.8亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二当日超额准备为194亿台币;累计超额准备为1,063亿台币,加计前期1%的超额准备为1,924亿台币.
银行体系3月提存期累计超额准备为1,063亿台币,较上提存期减1,392亿.[ID:nST0448964]
**RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳.月初投信和寿险资金供应犹多,交易商缺口也不大,续作颇为顺畅,成交利率暂无变动之虞.
央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1个基点至0.42%.[ID:nST0449004]资金调度人士表示,央行近日动作频频,但投信和寿险为顺利去化资金,暂无将利率上调举措,然而交易商也没有向下喊价的空间,预估RP利率在下旬前可望持稳.
"现在还好,但久了就会有影响,"一位证券商交易人士表示.
他们指出,虽然RP利率暂无变动之虞,但若央行持续拉高隔夜拆款代收利率,在月底资金需求和公债交割效应发威之下,届时RP利率恐有上扬压力.另外,5月金融机构因缴税而保留较多资金于帐上,交易商资金调度的难度料逐渐增加.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良
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