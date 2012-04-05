〔路透调查〕英镑汇价料平稳,因经济前景较佳

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 英镑未来一年料在区间交投
* 英镑兑美元的汇价预测为9月调查以来最高
* 英镑兑欧元的预测持平于3月调查
路透伦敦4月4日电---路透调查预估,英镑兑其他主要货币在未来一年的汇价大致和当前差不多,经济前景更好让策略师对英镑的韧性更有信心.
本周接受路透调查的60位分析师预测,英镑一年后汇价接近目前的水准,从现在起的六个月内则会小跌.
英镑本周徘徊在近四个月高位约1.60%,因一连串乐观数据已缓解英国经济将滑入衰退的担忧.
英镑一个月汇价料为1.59美元,六个月后为1.57美元,明年此时则为1.59美元,这是去年9月调查以来最高的预估汇价.
对未来12个月的预估区间为1.40-1.73美元,为逾两年来最窄,这暗示分析师如今更加确定英镑的前景.
"英镑将维持在近期的交投区间.英镑有点陷于拉锯,主要是视美元的情况而定,并非是英镑题材,"巴黎银行的Michael Smith表示.
欧元区第一季经济可能出现三年来的第二次衰退,但英镑兑欧元的涨势仍将乏力.
欧元兑英镑一个月后料为0.83英镑,一年后为0.827英镑,基本持平于3月的调查结果.
日圆兑美元料将走弱,主要是因为日本央行有可能会有更多的宽松举措.日圆兑英镑GBPJPY=未来一年料将在124-128日圆之间交投.
路透调查预测,英镑的波动率料从3月的实际年化波动率7.7%小幅下滑至7.2%.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
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