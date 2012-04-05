〔路透调查〕英镑汇价料平稳,因经济前景较佳

* 英镑未来一年料在区间交投

* 英镑兑美元的汇价预测为9月调查以来最高

* 英镑兑欧元的预测持平于3月调查

路透伦敦4月4日电---路透调查预估,英镑兑其他主要货币在未来一年的汇价大致和当前差不多,经济前景更好让策略师对英镑的韧性更有信心.

本周接受路透调查的60位分析师预测,英镑一年后汇价接近目前的水准,从现在起的六个月内则会小跌.

英镑本周徘徊在近四个月高位约1.60%,因一连串乐观数据已缓解英国经济将滑入衰退的担忧.

英镑一个月汇价料为1.59美元,六个月后为1.57美元,明年此时则为1.59美元,这是去年9月调查以来最高的预估汇价.

对未来12个月的预估区间为1.40-1.73美元,为逾两年来最窄,这暗示分析师如今更加确定英镑的前景.

"英镑将维持在近期的交投区间.英镑有点陷于拉锯,主要是视美元的情况而定,并非是英镑题材,"巴黎银行的Michael Smith表示.

欧元区第一季经济可能出现三年来的第二次衰退,但英镑兑欧元的涨势仍将乏力.

欧元兑英镑一个月后料为0.83英镑,一年后为0.827英镑,基本持平于3月的调查结果.

日圆兑美元料将走弱,主要是因为日本央行有可能会有更多的宽松举措.日圆兑英镑GBPJPY=未来一年料将在124-128日圆之间交投.

路透调查预测,英镑的波动率料从3月的实际年化波动率7.7%小幅下滑至7.2%.(完)