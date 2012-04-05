〔路透专访〕美国贸易副代表盼尽快扩大IT贸易协议以降低成本

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透华盛顿4月4日电---美国贸易副代表Miriam Sapiro周三表示,美国乐观认为各国将对扩大一项划时代协议达成一致,该协议过去15年协助半导体、电脑等科技产品的全球贸易额增加两倍至4兆(万亿)美元.
"我对从其他世界贸易组织(WTO)成员听到的消息感到非常振奋."Sapiro接受访问时表示."我们希望尽快达成,希望制定出来以取得成功."
美国和28个其他国家1996年签署的资讯科技协议(Information Technology Agreement)去除了对八类资讯和通讯科技产品的关税,帮助降低成本,增加企业生产力并推动创新.
此项开创性的协定目前纳入73国,但涵盖的产品仍和签署时一样.
这遗漏了过去15年创造出来的数以百计产品,如全球卫星定位系统(GPS)、平板萤幕、微软(MSFT.O)Xbox和索尼(6758.T)PlayStation等游戏机,乃致电视、DVD播放机和喇叭等原先未包括在内的许多日常产品.
Sapiro表示美国希望尽可能扩大当前的产品清单,并让更多国家加入;其指出俄罗斯今年成为WTO一员时预定加入.
华盛顿智库--资讯科技创新基金会(ITIF)估计,扩大协议可望对另外8,000亿美元的全球贸易免除关税.
ITIF在近日的报告估计,那可能每年使美国出口增加28亿美元,有助"在美国各方面经济创造约6万个新岗位".
Sapiro表示扩大协议也将有助许多参与协议的发展中国家,如印度、印尼、菲律宾、马来西亚和埃及等.
WTO将在5月主办一项研讨会,标志该协议15周年.
欧盟一直推进一项更为广泛的协议,在欧洲,至少有一些人希望磋商也能触及政府监管等阻碍贸易的"非关税壁垒"问题.
但Sapiro也和美国业界一样,担心那可能危及谈判.
她表示,美国将继续与欧盟及其他WTO成员研究,就提出扩大协议条款达成共识.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
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