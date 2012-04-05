〔路透专访〕美国贸易副代表盼尽快扩大IT贸易协议以降低成本

路透华盛顿4月4日电---美国贸易副代表Miriam Sapiro周三表示,美国乐观认为各国将对扩大一项划时代协议达成一致,该协议过去15年协助半导体、电脑等科技产品的全球贸易额增加两倍至4兆(万亿)美元.

"我对从其他世界贸易组织(WTO)成员听到的消息感到非常振奋."Sapiro接受访问时表示."我们希望尽快达成,希望制定出来以取得成功."

美国和28个其他国家1996年签署的资讯科技协议(Information Technology Agreement)去除了对八类资讯和通讯科技产品的关税,帮助降低成本,增加企业生产力并推动创新.

此项开创性的协定目前纳入73国,但涵盖的产品仍和签署时一样.

这遗漏了过去15年创造出来的数以百计产品,如全球卫星定位系统(GPS)、平板萤幕、微软(MSFT.O)Xbox和索尼(6758.T)PlayStation等游戏机,乃致电视、DVD播放机和喇叭等原先未包括在内的许多日常产品.

Sapiro表示美国希望尽可能扩大当前的产品清单,并让更多国家加入;其指出俄罗斯今年成为WTO一员时预定加入.

华盛顿智库--资讯科技创新基金会(ITIF)估计,扩大协议可望对另外8,000亿美元的全球贸易免除关税.

ITIF在近日的报告估计,那可能每年使美国出口增加28亿美元,有助"在美国各方面经济创造约6万个新岗位".

Sapiro表示扩大协议也将有助许多参与协议的发展中国家,如印度、印尼、菲律宾、马来西亚和埃及等.

WTO将在5月主办一项研讨会,标志该协议15周年.

欧盟一直推进一项更为广泛的协议,在欧洲,至少有一些人希望磋商也能触及政府监管等阻碍贸易的"非关税壁垒"问题.

但Sapiro也和美国业界一样,担心那可能危及谈判.

她表示,美国将继续与欧盟及其他WTO成员研究,就提出扩大协议条款达成共识.(完)