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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:43 BJT

〔台湾央行〕调升隔夜拆款代收利率1基点至0.42%--银行交易员

路透台北4月5日电---两位银行交易员周四表示,央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1基点至0.42%.这已是两周来央行第三度调升该利率,调升幅度达2.8基点.

央行于上周一结束近五个月持于低利不动的态势,首度调升隔拆代收利率0.3基点.本周一又再度调升1.5基点.

市场人士称央行此举或为因应油电双涨带动的物价扬升隐忧.

金融业隔夜拆款加权平均利率均上日报0.43%,为2009年1月7日报0.451%以来的高点.

本地时间9:33时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.420%,上日在0.43%;区间在0.42-0.43%.(完)

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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