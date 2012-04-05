〔台湾央行〕调升隔夜拆款代收利率1基点至0.42%--银行交易员

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---两位银行交易员周四表示,央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1基点至0.42%.这已是两周来央行第三度调升该利率,调升幅度达2.8基点.
央行于上周一结束近五个月持于低利不动的态势,首度调升隔拆代收利率0.3基点.本周一又再度调升1.5基点.
市场人士称央行此举或为因应油电双涨带动的物价扬升隐忧.
金融业隔夜拆款加权平均利率均上日报0.43%,为2009年1月7日报0.451%以来的高点.
本地时间9:33时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.420%,上日在0.43%;区间在0.42-0.43%.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。