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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 09:20 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货小升,上日因供应疑虑而大跌

路透悉尼4月5日电---美国小麦期货周四在亚洲盘初上涨0.4%.周三挫跌2.9%,因预测天气良好且美元走强.

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货因供应疑虑而上涨,玉米期货则持平.

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