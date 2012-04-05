〔表格〕3月29日止当周外资在日本股市买超1,321亿日圆

路透东京4月5日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市转为买超1,321亿日圆.

外资在12周买超日股后,此前一周曾转为卖超日股.

上周外资在货币市场亦创3.477兆(万亿)日圆的卖超记录,为财务省2005年开始汇编该数据以来最高卖超记录.

财务省一名官员表示,金额如此之高是因为技术性因素,因投资人出脱上周到期的货币市场证券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月25-29日 +132.1 +144.1 -3,477.1

3月18-24日 -243.7 r -1,134.7 r +955.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月25-29日 -158.3 +762.4 -123.0

3月18-24日 -150.7 r +348.4 r -29.2 (完)

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