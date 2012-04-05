〔表格〕3月29日止当周外资在日本股市买超1,321亿日圆

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京4月5日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市转为买超1,321亿日圆.
外资在12周买超日股后,此前一周曾转为卖超日股.
上周外资在货币市场亦创3.477兆(万亿)日圆的卖超记录,为财务省2005年开始汇编该数据以来最高卖超记录.
财务省一名官员表示,金额如此之高是因为技术性因素,因投资人出脱上周到期的货币市场证券.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
3月25-29日 +132.1 +144.1 -3,477.1
3月18-24日 -243.7 r -1,134.7 r +955.0
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
3月25-29日 -158.3 +762.4 -123.0
3月18-24日 -150.7 r +348.4 r -29.2 (完)
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
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