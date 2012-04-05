《外汇动态》美元/韩元小升,但获利了结卖盘抑制升势

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
0119GMT---美元/韩元KRW=KFTC小升,因担心欧债危机,但银行间市场人士结清多头部位,使美元升势受限.
美元/韩元报1,130.2,脱离日高1,132.0,上日收报1,129.5.
"尽管市场充斥避险心态,但海外市场人士无意买进美元/韩元,当地市场人士也结清多头部位,"一国外银行交易商表示."但多头部位仍看来较为安稳,因进口商准备逢低买进,"交易员表示.
当地交易员预估美元/韩元还有升至约1,135的空间.美元/韩元目前120日移动均线切入位在1,134.6,100日均线切入位则在1,136.2.交易员称,当地出口商将在这些水准附近卖出美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
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