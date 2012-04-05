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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 09:35 BJT

《外汇动态》美元/韩元小升,但获利了结卖盘抑制升势

0119GMT---美元/韩元KRW=KFTC小升,因担心欧债危机,但银行间市场人士结清多头部位,使美元升势受限.

美元/韩元报1,130.2,脱离日高1,132.0,上日收报1,129.5.

"尽管市场充斥避险心态,但海外市场人士无意买进美元/韩元,当地市场人士也结清多头部位,"一国外银行交易商表示."但多头部位仍看来较为安稳,因进口商准备逢低买进,"交易员表示.

当地交易员预估美元/韩元还有升至约1,135的空间.美元/韩元目前120日移动均线切入位在1,134.6,100日均线切入位则在1,136.2.交易员称,当地出口商将在这些水准附近卖出美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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