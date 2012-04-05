日本已公布经济指标--2012/4/5

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.2%-r +1.7%-r 5月16日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% -0.3% 4月26日 --
全国核心CPI(y/y) 2月 +0.1% -0.1% 4月26日 --
工业生产(m/m) 2月 -1.2%-p +1.9%-r 4月17日 --
失业率 2月 4.5%-@ 4.6%-@ 4月26日 --
贸易收支(亿日圆) 2月 顺差329 逆差14,750 4月18日 --
所有家庭实质支出(y/y) 2月 +2.3% -2.3% 4月26日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 隋芬
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