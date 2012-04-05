〔路透调查〕欧元波动率料在4月上升,因欧债危机忧虑未散而美国好转

路透班加罗尔4月4日电---周三公布的路透调查显示,欧元波动率可能在4月上升,因欧债危机忧虑还在暗暗积聚,而美国经济活动有可能升温.

这个结论是基于路透4月外汇调查得到的预估标准差,以及上月的一个月年率化实际波动率综合得出的.

欧元4月年率化波动率料将窜升至10.8%,上月为8.6%.

过去10年里,欧元年率化波动率的月平均值为10.0%,高于日圆的9.9%和英镑的8.9%.

Rabobank外汇策略师Christian Lawrence称:"与其它主要货币相比,欧元波动程度将保持在较高水平,但这只是因为欧元区危机尚未结束."

欧元一个月实际波动率自1月以来稳步下滑,因之前欧洲央行实施了第一次三年期再融资操作,加上后来的第二次操作,共计向金融市场挹注了超过1万亿(兆)欧元低息资金.

这些流动性帮助降低了欧元区债券收益率,提高了投资者信心.

但欧债危机仍未得到最终解决,因此欧元将维持震荡格局,并将受区内外经济政治局势左右.

Lawrence补充称:"前方正面事件风险不多,而负面事件风险却不少,更别提法国大选和市场可能重陷紧张状况."

西班牙政府周三标售债券的融资成本大涨,令欧洲市场忐忑不安.本周西班牙公布的严苛预算未能抚平投资者对该国财政状况的忧虑之情.

欧元区许多国家都在与增长乏力或衰退作艰苦斗争,实施严酷的财政撙节举措;而与此同时,美国却进入了更好的经济增长轨道.

调查显示,英镑GBP=年率化波动率料从3月7.7%的实际水平跌至7.2%.

日圆波动率料降至8.4%,3月实际波动率为9.2%.

分析师称,路透外汇调查预估值的差异,为未来一个月汇率波动情况提供了前瞻性指标.

统计分析显示,分析师对一个货币对的预估值差别越大,未来一个月该货币对的实际年率化波动率就可能越高.(完)