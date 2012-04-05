〔台湾数据〕3月CPI年增率1.21%,略低于市场预期

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台湾主计处周四公布,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.21%,略低于路透调查的成长1.29%.主要因国外旅游团费、燃气价格上涨,部分水果价格亦上扬.
3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.11%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
3月 2月
CPI(较上年同期) +1.21 +0.23r
路透调查(较上年同期) +1.29 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.01 +0.12
核心CPI(较上年同期) +0.70 -0.06r
WPI(较上年同期) -0.11 +1.84r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
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--采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良
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