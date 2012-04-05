版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 16:14 BJT

〔台湾数据〕3月CPI年增率1.21%,略低于市场预期

路透台北4月5日电---台湾主计处周四公布,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.21%,略低于路透调查的成长1.29%.主要因国外旅游团费、燃气价格上涨,部分水果价格亦上扬.

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.11%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

3月 2月

CPI(较上年同期) +1.21 +0.23r

路透调查(较上年同期) +1.29 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.01 +0.12

核心CPI(较上年同期) +0.70 -0.06r

WPI(较上年同期) -0.11 +1.84r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐