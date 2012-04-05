〔专栏节选〕从资本利得税看贫富差距--今周刊「谷月涵看台湾」

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
资本利得税到底哪里有问题？一九八八年那回开征证所税，我刚到台湾任职没几天，就得跑到电信局发电报，向霸菱证券伦敦总公司解释为什么台股会连续十九天无量崩跌。坦白说，当时我根本还没进入状况。原来，当时多数大户是透过非常规的管道来取得融资，也就是丙种垫款；投资人透过丙种买进的股票，是挂在人头户名下，一旦开征证交税，这些人头就得缴税，因此投资人必须赶快出脱持股，也造成股市重挫。
不过，现在不太一样，那些使用人头户的投资人，是想要隐藏公司持股，以避税或规避公开揭露的规定；对这些人，我们有必要给予太多的同情吗？从投资的角度看，我宁愿在有资本利得时才缴税，而不希望无论输赢，每笔交易都得被课税。
反对资本利得税的常见理由是，这将会阻碍台湾资本的形成；台湾还是开发中国家，需要更多的投资。但是，自二ＯＯＯ年以后，台湾的净资本形成是负数，若是将ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）和ＬＣＤ（液晶显示器）产业的资本支出剔除，就更明显了。可见提升资本支出的诱因是成长机会，而非税制。
政府财政困难，势必得另辟财源，但台湾才刚降低企业所得税，且个人所得税率的最高级距在全球也名列前茅。不过，所得税的课征难度日高，企业和富豪比穷人更有本事将所得挪往税率较低的地区。在这种情况下，台湾唯一能加的税，只剩下地方的消费税了。可是这也有其问题，如提高营业税或开征新能源税，以支出比率来看，穷人的负担远高于富人，因此这类消费税也只会让贫富差距更形恶化。
由目前的讨论看来，唯一的大输家会是不动产市场。倘若有其他造成贫富差距扩大，必须开征暴利税的资产项目，那就是不动产了；投资型不动产及非自用住宅将躲不过资本利得税。
撇开社会主义的观点，纯粹就经济发展的角度看，贫富差距扩大，也会导致整体经济成长放缓。毕竟，一位富豪能开几辆车？如果成百上千的中产阶级都买得起车子，对经济的贡献不是比较大吗？再者，贫富差距扩大也将导致犯罪率上升，且罪犯通常会针对富豪下手。
在阶级差距较不明显的社会，商店里贩售品质较好的商品，交通较不混乱、也较安全，城市街道也较平坦、乾净，建筑的品质也较好；这是因为多数民众在拥有较高的教育、较多的时间及较佳的经济能力后，才有余力关心周遭的生活环境。
此外，如果政府不需每年为了平衡预算而苦恼，就会投入更多的资源在富人使用较多的建设上，如国际机场。坦白说，与韩国甚至中国相比，台湾的国际机场真令人不敢恭维。与工业化国家相较，台湾税收占ＧＤＰ（国内生产总值）比重是最低的国家之一，若「爱台湾」是多数人发自内心的想法，那为什么要反对一个公平的税制呢？(完)
--整理 张雅菁/杨淑祯
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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