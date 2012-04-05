〔专栏节选〕从资本利得税看贫富差距--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

资本利得税到底哪里有问题？一九八八年那回开征证所税，我刚到台湾任职没几天，就得跑到电信局发电报，向霸菱证券伦敦总公司解释为什么台股会连续十九天无量崩跌。坦白说，当时我根本还没进入状况。原来，当时多数大户是透过非常规的管道来取得融资，也就是丙种垫款；投资人透过丙种买进的股票，是挂在人头户名下，一旦开征证交税，这些人头就得缴税，因此投资人必须赶快出脱持股，也造成股市重挫。

不过，现在不太一样，那些使用人头户的投资人，是想要隐藏公司持股，以避税或规避公开揭露的规定；对这些人，我们有必要给予太多的同情吗？从投资的角度看，我宁愿在有资本利得时才缴税，而不希望无论输赢，每笔交易都得被课税。

反对资本利得税的常见理由是，这将会阻碍台湾资本的形成；台湾还是开发中国家，需要更多的投资。但是，自二ＯＯＯ年以后，台湾的净资本形成是负数，若是将ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）和ＬＣＤ（液晶显示器）产业的资本支出剔除，就更明显了。可见提升资本支出的诱因是成长机会，而非税制。

政府财政困难，势必得另辟财源，但台湾才刚降低企业所得税，且个人所得税率的最高级距在全球也名列前茅。不过，所得税的课征难度日高，企业和富豪比穷人更有本事将所得挪往税率较低的地区。在这种情况下，台湾唯一能加的税，只剩下地方的消费税了。可是这也有其问题，如提高营业税或开征新能源税，以支出比率来看，穷人的负担远高于富人，因此这类消费税也只会让贫富差距更形恶化。

由目前的讨论看来，唯一的大输家会是不动产市场。倘若有其他造成贫富差距扩大，必须开征暴利税的资产项目，那就是不动产了；投资型不动产及非自用住宅将躲不过资本利得税。

撇开社会主义的观点，纯粹就经济发展的角度看，贫富差距扩大，也会导致整体经济成长放缓。毕竟，一位富豪能开几辆车？如果成百上千的中产阶级都买得起车子，对经济的贡献不是比较大吗？再者，贫富差距扩大也将导致犯罪率上升，且罪犯通常会针对富豪下手。

在阶级差距较不明显的社会，商店里贩售品质较好的商品，交通较不混乱、也较安全，城市街道也较平坦、乾净，建筑的品质也较好；这是因为多数民众在拥有较高的教育、较多的时间及较佳的经济能力后，才有余力关心周遭的生活环境。

此外，如果政府不需每年为了平衡预算而苦恼，就会投入更多的资源在富人使用较多的建设上，如国际机场。坦白说，与韩国甚至中国相比，台湾的国际机场真令人不敢恭维。与工业化国家相较，台湾税收占ＧＤＰ（国内生产总值）比重是最低的国家之一，若「爱台湾」是多数人发自内心的想法，那为什么要反对一个公平的税制呢？(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.