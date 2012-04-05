〔表格〕台湾3月末外汇存底为3,938.71亿美元,较上月跌0.14%--央行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台湾央行周四公布,3月末外汇存底为3,938.71亿美元,较上月减5.55亿美元,或跌0.14%.央行新闻稿称,3月外汇存底减少主要由于欧元等主要货币对美元贬值.
若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后.
央行并表示,3月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,196亿美元,占外汇存底约56%.
依据美国财政部的资料,1月底止台湾是美国国债的第七大持有国家/地区,达1,779亿美元,较上月增6亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化:
外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底
按市价计算 比例(%)
(亿美元) (%) (亿美元)
2012年
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
2011年
12月底 3,855.47 -0.62 1,866 48
11月底 3,879.68 -1.36 1,808 47
10月底 3,933.27 +1.07 2,012 51
9月底 3,891.74 -2.78 1,849 48
8月底 4,002.94 -0.12 2,132 53
7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60
6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62
5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65
4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65
3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61
2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60
1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66
资料来源:台湾央行.(完)
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--记者 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良
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